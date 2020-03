Lautaro, valutazione choc. L’Inter ha fatto al Barcellona quattro nomi top: e non c’è Vidal

Lautaro Martinez. E’ sempre più incerto il futuro all’Inter di Il centravanti argentino continua infatti ad essere al centro delle voci di mercato che lo vorrebbero a Barcellona con Messi la prossima stagione . E, secondo Tuttosport, l’Inter avrebbe fatto quattro nomi di contropartite ai catalani: “Il Barcellona, per motivi di bilancio, non può e non vuole investire 111 milioni in un colpo solo, ma preferirebbe anche valutare di più l’argentino, individuato come erede di

Suarez

, inserendo però nella trattativa uno o più giocatori, in modo da poter iscrivere nel proprio esercizio economico delle plusvalenze. Tant’è che il club nerazzurro, che vorrebbe valutare Martinez intorno ai 150 milioni, ha in mente altri giocatori del Barça, più giovani e dunque sui quali costruire la squadra che verrà come il difensore

Todibo

(oggi in prestito allo Schalke 04) o i centrocampisti

Arthur

e

Aleñá

(al Betis). Sempre che non si riesca a imbastire uno scambio con

Griezmann

, ma questa è un’altra storia…“.