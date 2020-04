Lautaro, il presidente Zhang è stato chiarissimo. Inter, “sì” a questa proposta choc

Si preannuncia un’importante rivoluzione in casa Inter per quanto riguarda il reparto d’attacco. Tutto dipenderà, ovviamente, da ciò che vorrà fare Lautaro Martinez: vuole restare a Milano, riporta SportMediaset, ma è fortemente tentato da Messi e dai 10 milioni a stagione offerti dal Barcellona ai suoi agenti. Il presidente Zhang è stato chiarissimo: no ad uno scambio alla pari con Griezmann e no a contropartite poco interessanti. Sì a Vidal e ad un assegno da 90 milioni di euro: e, per concludere l’operazione, il prestito di Griezmann, con l’ingaggio da 17 milioni da dividere in compartecipazione.