TMW – Giorni febbrili in casa Inter: “Iniziati i lavori per il rinnovo di Barella”

Le giocate di Nicolò Barella a Euro 2020 non sono certo passate inosservate in giro per l'Europa. L'Inter vuole evitare sorprese

Marco Macca

Le giocate di Nicolò Barella a Euro 2020 non sono certo passate inosservate in giro per l'Europa. Le grandi del continente osservano con attenzione il centrocampista dell'Inter, confermatosi fra i migliori nel suo ruolo a livello internazionale. Ecco perché il club nerazzurro, come riporta TMW, per evitare qualsiasi sorpresa ha iniziato i colloqui per il rinnovo di contratto:

"Sarà l'unico tra i calciatori nerazzurri a rinnovare a stretto giro di posta - dopo Bastoni: per il centrocampista sardo, come il compagno tra i pilastri della Nazionale di Mancini impegnata nell'Europeo 2020, un anno in più e adeguamento di ingaggio dopo le ottime prestazioni sia con l'Inter che con la maglia azzurra".

(Fonte: TMW)