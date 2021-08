TMW – Inter, Lazaro sempre più verso il Benfica: la formula dell’operazione

Gli aggiornamenti sul futuro dell'esterno austriaco, ormai sempre più vicino a lasciare la società nerazzurra

Valentino Lazaro dirà addio all'Inter. È sempre più vicina la cessione dell'esterno austriaco, che ha scelto di vestire la maglia del Benfica. Novità arrivano in mattinata anche da TMW: "Possibile futuro al Benfica per Valentino Lazaro. Dopo i tanti contatti tra l'Inter e i portoghesi per Joao Mario, il giocatore aveva promesso al presidente delle Aguias, Rui Costa, che, in caso di qualificazione del club lusitano in Champions League, avrebbe accettato di trasferirsi a Lisbona. Trattativa avanzata - già messa in piedi da settimane - in prestito biennale con obbligo di riscatto", si legge.