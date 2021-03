Lazaro-Inter, per il futuro cambia tutto: “Conte ci ha parlato e risulta che…”

L'esterno austriaco difficilmente sarà riscattato dal Borussia Monchengladbach: ecco lo scenario sul futuro

Tra i vari ritorni a fine stagione all'Inter potrebbe esserci quello di Valentino Lazaro. L'esterno austriaco, infatti, difficilmente sarà riscattato per 12 milioni dal Borussia Monchengladbach, pronto a sostenere un cambio tecnico con l'addio di Marco Rose. Ecco quindi come il classe '96 potrebbe fare lo stesso percorso di Ivan Perisic ad un anno di distanza: "Riscatto? Al momento le indicazioni vanno in direzione contraria. La pista più concreta per il futuro di Valentino Lazaro è quella di un ritorno a Milano dall'amico Lukaku: Antonio Conte stima l'esterno austriaco, i due si sono parlati diverse volte negli ultimi mesi e non risulta nessuna preclusione. Di sicuro i nerazzurri non vogliono mettere il giocatore sul mercato a prezzo di saldo, le pretendenti sono avvisate".