Valentino Lazaro tornerà all’Inter, ma con le valigie in mano pronto a ripartire subito. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, infatti, il giocatore non sarà riscattato dal Newcastle, ma avrebbe già due opzioni molto concrete in Bundesliga: il Borussia Monchengladbach, più delle altre, e il Red Bull Lipsia. Il terzino austriaco sarà dunque solo di passaggio in quel di Milano.