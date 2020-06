TMW – Inter-Lazaro, il punto sulla trattativa: “Per chiudere servirà…”

Fra le tante cessioni possibili nella prossima finestra di mercato, quella di Valentino Lazaro resta fra le più probabili. L’esterno, dopo 6 mesi in chiaroscuro con la maglia dell’Inter, è stato ceduto in prestito al Newcastle con diritto di riscatto in favore dei Magpies fissato a 22 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la decisione del club inglese verrà presa in base all’andamento della seconda parte di stagione:

“Per il calciatore di proprietà dell’Inter, il diritto di riscatto è fissato a 22 milioni di euro. Ma per chiudere l’operazione servirà anche un confronto con lo stesso Lazaro che ha comunque possibilità di decidere se tornare all’Inter o restare al Newcastle, anche nel caso in cui dovesse arrivare l’ok al riscatto“.

(Fonte: Lazaro)