Barzaghi: “Inter, Lazaro e Sensi piacciono alla Fiorentina. Ipotesi di scambio”

Potrebbero presto nascere nuove opportunità di mercato per l'Inter. Secondo quanto riferisce Marco Barzaghi, infatti, Valentino Lazaro e Stefano Sensi sarebbero finiti nel mirino della Fiorentina. E chissà che non possano diventare delle pedine importanti per arrivare a Nikola Milenkovic, profilo che piace tanto ai nerazzurri per la difesa: