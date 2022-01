Inter-Lazio, pista di mercato a sorpresa: “Per l’attacco Sarri vuole un calciatore nerazzurro”

In questi ultimi giorni di mercato sta emergendo una pista a sorpresa sull'asse Milano-Roma che vede protagoniste Inter e Lazio

Secondo quanto riferisce Sport Mediaset, infatti, il club biancoceleste, a un passo dal cedere Vedrat Muriqi al Maiorca in prestito con diritto di riscatto, per sostituirlo avrebbe chiesto informazioni ai nerazzurri per Andrea Pinamonti, attualmente in prestito all'Empoli. Una situazione che potrebbe scaldarsi in queste ore e in evoluzione, la Lazio interessata a Pinamonti.