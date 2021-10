Lazio-Luis Alberto, aria di rottura: il like galeotto e la verità sull’Inter. La valutazione…

Il giocatore è sempre più ai margini del progetto tecnico di Sarri. Probabile l'addio a gennaio

L'addio di Simone Inzaghi alla Lazio, fin qui ha avuto ripercussioni sull'impiego di Luis Alberto. Se con il tecnico nerazzurro il centrocampista era titolare inamovibile, l'arrivo di Sarri ha cambiato le gerarchie. Lo spagnolo è partito dalla panchina anche contro il Marsiglia, una decisione che non ha assolutamente digerito come dimostra il like a un tweet polemico nei confronti di Sarri.

Normale che Luis Alberto e i suoi agenti in questo momento stiano valutando l'opportunità di lasciare la Lazio a gennaio. Nelle ultime ore si è parlato di un interesse dell’Inter ma, secondo quanto riporta Calciomercato.com, da quanto risulta, "il club nerazzurro è orientato su altri profili per la propria trequarti. Con il Milan c’è stato solo un pour parler la scorsa estate, Maldini e Massara proveranno a portare in rossonero Faivre del Brest a gennaio. Allo stato attuale ci sono stati dei sondaggi da parte di club spagnoli e inglesi, nelle prossime settimane si capirà se diventeranno delle vere e proprie trattative. Il presidente Lotito considera cedibile il Mago ma non a prezzo di saldo: la valutazione resta importante, sui 50 milioni di euro come base di partenza".