Inter-Ranocchia, rinnovo rimandato. C’è la Lazio: dipende da 2 fattori

La Lazio guarda in casa Inter per rinforzare la difesa: l'ultimo nome per Inzaghi è quello di Andrea Ranocchia, in scadenza con i nerazzurri

Alessandro De Felice

L'ultima idea in casa Lazio per rinforzare la difesa si chiama Andrea Ranocchia. Il difensore classe 1988 è in scadenza di contratto a fine stagione con l'Inter e potrebbe cambiare maglia a fine stagione.

Secondo quanto riferisce LaLazioSiamoNoi, l'Inter e Ranocchia hanno rimandato ogni discorso riguardante il rinnovo a fine stagione a causa della situazione societaria. Il difensore ha lo stesso agente di Simone Inzaghi, Tullio Tinti, e proprio questo fattore potrebbe facilitare il passaggio in biancoceleste. Un'operazione che sarebbe legata al rinnovo dell'allenatore biancoceleste, che - nonostante le conferme - non ha ancora messo nero su bianco il prolungamento con il club capitolino.

Ranocchia, che rappresenterebbe l'usato sicuro per Inzaghi e potrebbe ricoprire il ruolo di vice Acerbi, guadagna 1.8 milioni di euro a stagione e si trasferirebbe nella Capitale solo nel caso in cui Lotito garantirebbe un contratto con cifre simili o più lungo (quadriennale).