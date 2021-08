Sky – Lazio, al posto di Correa arriva Zaccagni: affare fatto col Verona

Il club biancoceleste ha trovato il sostituto del Tucu proprio in questi minuti: accordo trovato con l'Hellas Verona

Colpo Mattia Zaccagni per la Lazio. Come riportato da Sky Sport in questi minuti, il club biancoceleste e l'Hellas Verona hanno trovato l'accordo proprio oggi. Intesa totale anche tra il giocatore e la Lazio, sarà il sostituto del Tucu Correa nella rosa di Maurizio Sarri. È fatta dunque, Zaccagni sarà un nuovo calciatore dei biancocelesti.