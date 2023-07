Leonardo contro Mbappé: “Meglio se lascia PSG. Non è un leader e la Champions…”

Parole non proprio gentili quelle del brasiliano nei confronti del francese che non ha rinnovato con il club parigino

Non è più il direttore sportivo del Paris Saint-Germain ma ha detto la sua su Mbappé e le sue parole sono destinate a fare rumore. Leonardo ha parlato dell'attaccante francese. come riportato da l'Equipe, che ha un contratto fino al 2024, non ha rinnovato con il club parigino ed è intenzionato a lasciarlo a parametro zero nella prossima stagione. Non sono parole tenere quelle dell'ex dirigente: «Per il bene del Psg credo che sia arrivato il momento giusto che Mbappè lasci Parigi, qualsiasi cosa succeda».