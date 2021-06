Ex Inter: Leonardo in bilico al PSG, contestati affare Mbappé ed esonero di Tuchel

Non è tutto rose e fiori in casa Paris Saint-Germain, la posizione dell'ex Inter è in bilico: può dire addio, due i motivi principali

Alessandro Cosattini

La posizione dell’ex Inter e Milan Leonardo non è più sicura. Il direttore sportivo del PSG è in bilico dopo la vittoria del Lille in Ligue 1. Sono settimane difficili per il dirigente brasiliano e l’addio non è da escludere.

Come riporta Calciomercato.com, “dalla volontà di trattenere ad ogni costo Kylian Mbappé ai proclami su un mercato in entrata molto ricco, fino alla conferma in panchina di Mauricio Pochettino: il progetto della proprietà qatariota non si ferma, anzi, ma c'è un uomo, il direttore sportivo Leonardo, la cui posizione si è indebolita nelle ultime settimane. […] I suoi turbolenti rapporti con molti degli ultimi allenatori avvicendatisi sulla panchina del Paris e la questione Mbappé sono oggi gli argomenti sul tavolo che mettono a repentaglio la sua riconferma come massimo responsabile dell'area tecnica. In Qatar non deve essere andato giù il benservito dato senza troppi complimenti lo scorso dicembre a Thomas Tuchel, il tecnico capace di portare il PSG per la prima volta in finale di Champions lo scorso agosto e campione d'Europa 5 mesi dopo l'esonero, alla guida del Chelsea”, si legge.

(Fonte: Calciomercato.com)