Le Parisien – Florenzi non ha messo tutti d’accordo al PSG ed è l’unica certezza

In Francia parlano del futuro del terzino della Roma che diverse volte è stato accostato anche al mercato dell'Inter

"Fino a qualche tempo fa non c'erano dubbi sul riscatto, ma da qualche settimana sul suo futuro al PSG è sorto qualche dubbio. L'unica certezza, a tre o anche quattro partite (in caso di finale di Coppa di Francia) dalla fine della sua esperienza parigina, è chiaro che Florenzi non ha ancora messo tutti d'accordo. E la sua esibizione all'Etihad Stadium, contro il Manchester City, non gli ha dato una mano. Come i suoi compagni, ha avuto pochissime possibilità di mettersi in evidenza nella fase d'attacco, eppure è il suo punto di forza. La sua mancanza di ispirazione in difesa, tuttavia, ancora una volta non è passata inosservata. Non è neanche tra i giocatori più utilizzati della stagione. Ha mostrato dei limiti fisici". Il giornale francese è stato molto critico nei confronti del giocatore e ha già il nome del preferito di Pochettino per la fascia destra: Serge Aurier.