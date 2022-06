Libero – Conte non dimentica l’Inter, pronta offerta da capogiro per Lautaro

Il quotidiano parla dell'argentino come di un obiettivo per il Tottenham che sarebbe pronto a far vacillare le convinzioni nerazzurre

Eva A. Provenzano

"Antonio Conte ha lasciato l’Inter un anno fa, ma pare sia rimasto molto legato ai nerazzurri, tanto da volere al Tottenham parecchi dei suoi ex giocatori. Primo fra tutti Lautaro Martinez, per il quale il tecnico italiano avrebbe chiesto uno sforzo al club londinese". Il quotidiano Libero parla così delle ultime voci sull'argentino. Per adesso si tratta di un desiderio dell'allenatore degli Spurs più che di una trattativa che decollerebbe se partisse Kane che piace al Bayern Monaco.

Anche Bastoni è un pallino di Conte. Tinti, l'agente del difensore, ha detto che resta a Milano. Ma dovrebbe essere lui il calciatore che l'Inter sacrificherà sull'altare del +60 mln imposto da Zhang. Il club nerazzurro chiede almeno 60 mln e lo United è alla finestra. Intanto Ausilio è partito per Londra dove oltre al Tottenham potrebbe incontrare il Chelsea per la questione Lukaku. Dybala sembra sempre più vicino al trasferimento a Milano e troverebbe l'accordo con i nerazzurri per un quadriennale a sei mln a stagione, scrive il quotidiano.

(Fonte: Libero)