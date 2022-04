Libero – L’Inter sogna Lukaku e studia Dybala. “Ma due top potrebbero partire”

L'edizione odierna di Libero fa il punto sul mercato dell'Inter, con le prime indiscrezioni che iniziano a circolare

"Si è detto di Scamacca, che interessa al Diavolo, ma piace tantissimo anche all’Inter (e rinnova fino al 2026 con il Sassuolo, ma dovrebbe comunque partire in estate), che intanto sogna il grande ritorno di Romelu Lukaku (28) e studia la situazione di Paulo Dybala (28). Il centravanti lascerà il Chelsea, ma i nerazzurri potrebbero accoglierlo solo in prestito (gli inglesi lo hanno pagato 113 milioni l’estate scorsa), mentre l’argentino non rinnoverà con la Juventus (avrebbe già rifiutato tre offerte dall’estero ed è un vecchio pallino dell’amministratore delegato interista Giuseppe Marotta, che faràun tentativo", scrive il quotidiano.