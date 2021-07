Libero – Nandez-Inter, il Cagliari non ha ancora aperto al prestito con diritto

L’Inter è alla ricerca di esterni ma, come ribadito anche pubblicamente da Marotta, i nerazzurri non hanno fretta

L’Inter è alla ricerca di esterni ma, come ribadito anche pubblicamente da Marotta, i nerazzurri non hanno fretta. I nomi caldi sono Nandez del Cagliari e Bellerin dell'Arsenal ma si cerca l'intesa con i rispettivi club. "Per entrambi i giocatori però il problema è la formula di acquisto: l’Inter non può spendere, quindi cercano calciatori in prestito con diritto di riscatto", spiega l'edizione odierna di Libero. Nandez costa 30 mln e, stando al quotidiano, Giulini non ha aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto. Per provare a chiudere l'affare, è necessario anche lo svincolo di Nainggolan - si tratta sulla buonuscita - così da permettere al calciatore belga di approdare al Cagliari.