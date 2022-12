Libero: “Scalvini, Inter in pole: Marotta ci lavora e prova con questa pedina”

E' Giorgio Scalvini l'obiettivo numero uno per la difesa del futuro dell'Inter. Il classe 2003 è però un pezzo pregiato in casa Atalanta e la Dea è da sempre bottega carissima sul mercato. Ma il club nerazzurro, scrive Libero, è al lavoro per capire come impostare l'operazione con il club di Percassi: "Il ragazzo piace all'Inter, che ha rapporti ottimi con l'Atalanta grazie agli affari Gosens e Bastoni.

Il rischio concreto è di un'asta a giugno. Perché la certezza è che a gennaio Scalvini non si muova da Bergamo. A giugno in pole-position per ora c'è l'Inter dati i buoni rapporti. L'ad nerazzurroMarotta ci sta lavorando e potrebbe provare a inserire Fabbian, attualmente in prestito alla Reggina e tra i prospetti più interessanti in casa interista".