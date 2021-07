Mercato Inter, Davide Lippi in sede per chiudere Hakimi-PSG: “Farà bene anche a Parigi”

Ecco le parole di Davide Lippi, intermediario dell'operazione per Hakimi al PSG, all'uscita della sede dell'Inter

Intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti all'esterno della sede dell'Inter in Viale della Liberazione a Milano, tra cui l'inviato di FCInter1908.it, Davide Lippi, intermediario dell'operazione per il trasferimento di Hakimi al Paris Saint-Germain, ha dichiarato a proposito dell'incontro con la dirigenza nerazzurra:

"Abbiamo parlato di tante cose. Di Carboni? Di tante cose. Sono qui per le ultime cose di Hakimi. Mi sono occupato anche di Nandez ma oggi non c’entra nulla. E non posso dire nulla su Nandez perché non lo rappresento. Chiellini e il rinnovo? Non è ancora fatta. Spinazzola? Tornerà più forte di prima, sta bene e siamo tranquilli. Hakimi è un grande giocatore, farà grandi cose anche a Parigi".