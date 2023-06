CorSera – Liverpool su Barella, l’Inter trema. Brozovic verso l’addio. E Onana…

"È però l’Inter, finalista di Istanbul, la squadra più di tutte sotto assedio. Rischia di essere ceduto Onana, obiettivo dei Red Devils", conferma il CorSera che aggiunge come, se De Vrij ha detto no all'Arabia Saudita e Dzeko è sempre più vicino al Fenerbahce, Brozovic è ad un passo dall'addio. L'Al-Nassr offre 15 mln, l'Inter ne chiede 25 ma l'intesa non è distante. "Si trema soprattutto per Nicolò Barella, il centrocampista fast and furious che in Premier farebbe sfracelli. I 50 milioni del Newcastle son pochi, ma attenzione al pressing del Liverpool", chiosa il quotidiano che, su Dimarco, garantisce che l'Inter non voglia cederlo, a differenza di Gosens che è sacrificabile.