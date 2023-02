Liverpool su Barella: la posizione dell’Inter e l’intreccio con Dumfries

"L’Inter, evidentemente, non ha messo in preventivo di privarsi del suo “motorino”, ma la situazione dei conti di viale Liberazione è nota a tutti. C’è quel famoso attivo di mercato di almeno 60 milioni di euro da raggiungere entro il 30 giugno. E, allargando il discorso, i forzieri nerazzurri hanno costante necessità di ossigeno. L’elemento sacrificabile per raggiungere l’obiettivo è già stato identificato, vale a dire Dumfries. Solo che il post Mondiale non sta andando alla grande per l’olandese e così la sua quotazione rischia di calare sensibilmente, rispetto ai 50 milioni fissati dall’Inter. Che accadrà allora se non arriveranno offerte adeguate? Potrebbe diventare necessario far partire un’altra pedina pregiata. E, qualora le proposte per Barella dovessero superare la quota di 70 milioni, i piani nerazzurri potrebbero anche mutare".