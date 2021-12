Liverpool, retroscena mercato. Tentativo Klopp e risposta netta Inter: “Nessuna trattativa”

La doppia sfida di Champions League tra Inter e Liverpool, prevista tra febbraio e marzo, nasconde anche un retroscena di mercato

La doppia sfida di Champions League tra Inter e Liverpool , prevista tra febbraio e marzo, nasconde anche un retroscena di mercato. Jurgen Klopp, infatti, non ha mai fatto mistero della sua ammirazione per Lautaro Martinez (anche ieri, commentando il sorteggio, non ha mancato di elogiarlo). Ed è proprio del tentativo dell'allenatore dei Reds, respinto nettamente dai nerazzurri, che parla calciomercato.com:

"L'Inter è contenta di Lautaro e se lo tiene stretto. Perché là fuori sono molti i club che lo desiderano. Tra questi c'è il Liverpool, che aveva pensato a lui già un anno e mezzo fa prima di Jota e valuta il suo profilo per il dopo Firmino. Per Klopp la punta di Bahia Blanca è "emozionante, una delle migliori del mondo", un ulteriore attestato di stima - arrivato ieri dopo il sorteggio - che però non apre a scenari di mercato. L'Inter ha fatto capire che con il Liverpool ci sarà solo una sana sfida europea, non ci sono margini per pensare ad altro. Lautaro è dell'Inter e non è in vendita, Klopp potrà continuare ad ammirarlo da lontano".