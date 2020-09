UFFICIALE – Liverpool, ecco Thiago Alcantara: “Qui per vincere più trofei possibili”

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Liverpool ha annunciato l’acquisto dal Bayern Monaco di Thiago Alcantara, centrocampista spagnolo. I Reds non specificano nella nota le cifre dell’accordo, ma secondo le indiscrezioni l’ex Barcellona si è vestito di rosso per una somma, tra parte fissa e bonus, intorno ai 30 milioni di euro.

“Sono qui per vincere più trofei possibili”, ha dichiarato Thiago. E chissà che ora il Bayern, nonostante le smentite dei giorni scorsi, per sostituirlo non possa pensare a Marcelo Brozovic…