Liverpool, a fine anno Lovren saluta. Klopp vuole un giovane: e in lista c’è anche Bastoni

A fine stagione il Liverpool effettuerà un vero e proprio ricambio generazionale nel suo reparto difensivo. Saluterà infatti Dejan Lovren, centrale croato classe ’89 che andrà in scadenza di contratto, e i Reds sono alla ricerca di un sostituto: questo, sotto ordine di Jurgen Klopp, dovrà essere futuribile e forte in prospettiva. Ecco perché, riporta AS, i nomi sulla lista del Liverpool sono tre: José Maria Jimenez, primo obiettivo, con Alessandro Bastoni e Dayot Upamecano come alternative. E’ risaputo però come Antonio Conte ritenga in suo classe ’99 assolutamente incedibile: ecco perché portarlo via dall’Inter in estate sarà parecchio complicato, anche per il Liverpool.