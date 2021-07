Angelozzi: “Locatelli si è fissato con la Juve. Giusto sia pagato per suo valore”

Il dirigente del Frosinone ha detto la sua sul Sassuolo, si è riferito a Sensi, e ha parlato del giocatore della Nazionale

Guido Angelozzi, Amministratore con Delega all’Area Tecnica del Frosinone, ospite in collegamento su Skysport ha parlato del campionato italiano e si è soffermato anche su alcune questioni di mercato. Come la possibilità che Locatelli vada alla Juventus.

Con grande schiettezza il dirigente ha detto: «Come mai al Sassuolo riescono a crescere tutti? Il Sassuolo è una società forte, Carnevali è un dirigente forte e ha collaboratori bravi. Si lavora bene perché la proprietà è importante e ti lascia lavorare. Non c'è la pressione che c'è ad esempio a Milano o in altri grandi club e un calciatore può crescere con fiducia. Alla fine tanti ragazzi sono usciti dal Sassuolo e sono diventati campioni come ad esempio Pellegrini e Sensi. Locatelli per quello che leggo e perché ho parlato con Carnevali si è fissato con la Juve. Ma all'estero ci sono club altrettanto importanti che lo cercano. Lui si è messo in testa di andare a Torino, la società lo vuole accontentare. Ma è giusto che la Juve lo paghi per il giusto valore».