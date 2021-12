GdS – Inter, per l’attacco si segue anche Lucca: “Nerazzurri in posizione privilegiata”

C'è anche Lorenzo Lucca tra i nomi papabili per rinforzare l'attacco dell'Inter in vista della prossima stagione. Lo scrive la Gazzetta

C'è anche Lorenzo Lucca tra i nomi papabili per rinforzare l'attacco dell'Inter in vista della prossima stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri starebbero seguendo il talento del Pisa da posizione privilegiata:

"Per restare in attacco, c’è un altro nome che piace in casa nerazzurra, quello del 21enne Lorenzo Lucca: 201 centimetri e un fiuto per il gol che da un anno e mezzo semina il panico tra C e B con le maglie di Palermo e Pisa (20 reti in 42 presenze totali). La concorrenza è già agguerrita, ma i nerazzurri monitorano da posizione privilegiata".