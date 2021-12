Luis Alberto-Lazio, le frizioni aprono scenari di mercato: “Le cifre per l’addio. L’Inter c’è”

Un rapporto con l'ambiente Lazio non più idilliaco. La storia tra Luis Alberto e il club biancoceleste potrebbe presto concludersi

Un rapporto con l'ambiente Lazio non più idilliaco, un futuro tutto da decifrare. La storia d'amore tra Luis Alberto e il club biancoceleste potrebbe presto avviarsi a una conclusione. Il centrocampista spagnolo è in rotta con Maurizio Sarri e, causa vecchie ruggini, anche con il presidente Lotito. Ecco perché non è affatto esclusa una sua partenza da Roma, con l'Inter alla finestra:

"Caduta la sua intoccabilità, in automatico si sono riaccese attorno a lui le voci e gli interessi di mercato, che sembravano sopiti dopo l'ultimo rinnovo di contratto firmato l'anno scorso fino al 2025. A 29 anni il suo talento fa gola a tanti. Milan, Juventus e Inter sono alla finestra per capire l'evolversi della situazione. Lotito ha sempre chiesto non meno di 40 milioni come base minima anche solo per sedersi al tavolo a parlare. Almeno fino ad ora. Le frizioni di quest'autunno e il fatto di non considerarlo più un imprescindibile hanno creato i presupposti per un eventuale addio".