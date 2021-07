Caso Luis Alberto nella Lazio: “Si era illuso di andare all’Inter con Inzaghi”

Lo spagnolo voleva giocare in nerazzurro con il suo ex allenatore, ma il duo Marotta-Ausilio ha scelto Calhanoglu

Alessandro Cosattini

Voleva vestire la maglia dell'Inter. Si era illuso di raggiungere l'ex allenatore, Simone Inzaghi, in nerazzurro. Ma è tutto sfumato nel giro di pochi giorni, dal malore di Christian Eriksen agli Europei alla firma di Hakan Calhanoglu. Fin qui, per Luis Alberto è un'estate di rimpianti in chiave mercato. Era convinto di essere la scelta dell'Inter per sostituire il danese, invece no. Lo ha svelato oggi il Corriere della Sera.

"Maurizio Sarri era convinto di trovare Luis Alberto ad accoglierlo a Roma. Invece lo spagnolo ha disertato il raduno e la successiva partenza della squadra per il ritiro di Auronzo di Cadore. Prima il suo agente Miguel Alfaro ha addotto come scusa lo smaltimento di ferie arretrate — fatto smentito dalla società —, ora si ventila l’ipotesi di presunti problemi fisici, per i quali però Lotito si aspetta la produzione di un certificato medico. La sensazione è che dopo il dramma occorso ad Eriksen, lo spagnolo si sia illuso di raggiungere a Milano il suo mentore Simone Inzaghi. Speranza crollata nel tempo di un amen, dopo l’ingaggio a zero dell’ex milanista Calhanoglu", si legge.

E ora? È stato proposto al Milan per sostituire proprio Calhanoglu, ma i 50 milioni richiesti dalla Lazio al momento sono un ostacolo non di poco conto per i rossoneri. Sullo sfondo resta l'ipotesi Villarreal in Spagna, ma in casa Lazio sperano che il caso rientri. Prima, però, saranno necessari dei chiarimenti con la società e il nuovo allenatore, Maurizio Sarri.

(Fonte: Corriere della Sera)