Mercato, Luis Alberto: “Voglio tornare in Spagna, se la Lazio non mi lascia andare via…”

Luis Alberto, cenntrocampista della Lazio e in passato accostato anche all'Inter, ha espresso chiaramente il desiderio di tornare in Spagna

"Io ho ancora tre anni di contratto, ma non so se quest’anno mi danno un calcio e mi dicono ‘Vattene lì a Siviglia’. Però è vero che lo sto dicendo già da diverso tempo, voglio tornare a vivere in Spagna. Ho tanta voglia di tornare e vediamo se può essere in tempi brevi perché il mio desiderio è quello di tornare a una squadra spagnola per stare bene fisicamente e divertirmi nella vita. Non c’è solo il Siviglia, in Liga ci sono tante squadre e mi piacerebbe godermi il campionato spagnolo, cosa che purtroppo non ho potuto fare finora. E vorrei farlo quando sono a buon livello. Ho 29 anni, se passano gli anni e non mi lasciano andar via dovrò cercare altre soluzioni".