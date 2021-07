Repubblica – Inter, Juve e Milan: tutta la verità su Luis Alberto. Sarri attende

Il quotidiano aggiorna sulla situazione del trequartista spagnolo, che ancora non ha raggiunto la Lazio in ritiro

Che fine ha fatto Luis Alberto? La Lazio e Maurizio Sarri attendono lui e i chiarimenti necessari per il ritardo di questi giorni. A far chiarezza sulla situazione dello spagnolo è Repubblica.

“Lo spagnolo è corteggiato da Villarreal e Siviglia, ma le offerte che ha in mano il suo procuratore sono ben al di sotto delle aspettative economiche del presidente Lotito. La squadra spagnola che ha vinto l'Europa League è la più interessata - per ora - al numero dieci biancoceleste. L'offerta di 22 milioni di euro, però, non soddisfa le richieste della società biancoceleste: 60 milioni di euro. Il Siviglia monitora la situazione, ma a queste cifre difficilmente Monchi farà passi ufficiali. La Juventus non si è mossa sul giocatore, l'Inter ha preso Çalhanoglu, al Milan piace, c'è stato un contatto con l'agente, ma la valutazione è ritenuta eccessiva”, si legge.