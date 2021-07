TMW – Luis Alberto-Lazio, rottura: “Non va ritiro, vuole la cessione a Inter, Juve o Milan”

E' rottura tra Luis Alberto e la Lazio. Lo spagnolo non avrebbe intenzione di rispondere alla convocazione agli ordini di Sarri

"Il problema deriva anche dalla valutazione che fa Claudio Lotito del suo centrocampista. Il presidente della Lazio, mai banale nelle richieste (e figuriamoci per chi è in scadenza 2025) chiede 50 milioni. Una cifra che per Luis Alberto è troppo alta, soprattutto perché la volontà porta a due strade. La prima è quella di rimanere in Italia, sì, ma finire in una big. Come Milan o Juventus, oppure l'Inter (che però ha chiuso per Calhanoglu). La seconda invece è più romantica, con il ritorno a Siviglia già prospettato negli ultimi anni. Monchi sarebbe interessato, ma non ha quella disponibilità a meno di cessioni danarose (Koundé?)".