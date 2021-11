Lazio, Luiz Felipe in scadenza. C’è l’Inter? “Ad Inzaghi piace, è uno dei fedelissimi ma…”

Tra i nomi attenzionati dall'Inter per la prossima stagione c'è Luiz Felipe. Il difensore italo-brasiliano della Lazio è in scadenza

Tra i nomi attenzionati dall'Inter per la prossima stagione c'è Luiz Felipe. Il difensore italo-brasiliano della Lazio è in scadenza a giugno 2022 anche se ci sono segnali per il rinnovo con i biancocelesti. "E’ sempre in scadenza nel 2022 e gennaio è all’orizzonte, sarà una data limite perché con l’apertura del mercato invernale sarà libero di firmare con altri club. A Inzaghi piace, è stato uno dei suoi fedelissimi, l’Inter però non si è mossa", spiega il Corriere dello Sport. Il difensore vorrebbe restare a Roma e negli ultimi giorni si segnalano contatti tra l'agente e Tare per trovare un accordo.