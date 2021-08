Daily Mail – Lukaku-Chelsea, si chiude in queste ore. All’Inter andrà una somma più bassa

Sono momenti decisivi per il passaggio di Romelu Lukaku al Chelsea. Inter e Blues potrebbero raggiungere l'accordo definitivo

Sono momenti decisivi per il passaggio di Romelu Lukaku al Chelsea. Secondo quanto scrive il Daily Mail, infatti, nelle prossime ore l'Inter e i Blues potrebbero raggiungere l'accordo definitivo per il ritorno a Londra dell'attaccante belga. La trattativa, però, dovrebbe chiudersi per meno dei 130 milioni sperati dai nerazzurri. Secondo il Mail, infatti, nelle casse di Viale della Liberazione dovrebbero finire 95 milioni di sterline, pari a circa 112 milioni di euro.