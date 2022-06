Inter-Chelsea, per Lukaku si chiude a 10mln? Ausilio e Marotta in allerta. E Rom…

Piero Ausilio e Beppe Marotta sono pronti e attendono novità da Londra. Presto, avverrà il secondo vertice con il Chelsea per provare a chiudere l'affare Lukaku . Un'operazione che a Natale, come scrive il Corriere della Sera, aveva i contorni del fantamercato, e che invece, grazie soprattutto all'ostinazione del belga, è vicina alla sua conclusione:

"Piero Ausilio e Beppe Marotta sono allertati per collegarsi via zoom anche nel weekend. Del resto sono gli inglesi a dover fornire una risposta definitiva alla proposta avanzata in settimana dai dirigenti interisti: ovvero la richiesta di prelevare il centravanti con la formula del prestito oneroso, fissato a 5 milioni. Cifra ritenuta troppo bassa dal Chelsea, che intende incassarne 15 dall’operazione. A 10 probabilmente si chiuderà consentendo a Lukaku di rendere possibile ciò che fino a Natale aveva i contorni del fantamercato: a costo di separarsi dall’agente Pastorello, il belga ha condotto in prima persona la trattativa ammorbidendo la posizione dei blues e tenendo viva la fiammella dei nerazzurri".