SM – Lukaku? Vuole restare all’Inter. Chi gli è vicino assicura che…

Il giocatore, secondo SportMediaset e una fonte vicino al belga, non vuole lasciare Milano. Il club nerazzurro ci pensa solo per offerta choc

SportMediaset parla dell'addio di Lukaku , ipotesi spuntata nelle scorse ore. Il sito sportivo scrive che un'istantanea su questa storia potrebbe essere già arrivata da Romelu che qualche ora fa si è fatto immortalare in una serata milanese. "Lukaku a Milano sta bene e da Milano non intende muoversi", scrive SM.

Le offerte sarebbero comunque arrivate e i mln del Chelsea farebbero gola a chiunque. Ma Big Rom sembra, secondo questa versione, intenzionato a rimanere all'Inter . "Quindi non ha preso e - assicura chi gli sta vicino - non sta prendendo in considerazione l'ipotesi di andarsene", si legge nello stesso articolo.

Da quanto filtra anche il club nerazzurro non sarebbe intenzionato a cedere il calciatore. Anzi, secondo SM, l'offerta da 100 mln di cui si parla non si sarebbe ancora vista. E a meno che non arrivi davvero un'offerta clamorosa Suning non dovrebbe cedere il belga.