Lukaku, 71mila invitati alla festa di compleanno: “San Siro casa che non vorrebbe più lasciare”

Un compleanno coi fiocchi, quello festeggiato ieri da Romelu Lukaku. L'attaccante belga, 30 anni ieri, ha segnato una doppietta contro il Sassuolo, fondamentale per la vittoria dei nerazzurri e per l'allungo Champions. A San Siro, Big Rom ha ritrovato una casa che ora non vorrebbe più lasciare: