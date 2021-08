Lukaku-Chelsea, colpo di scena può arrivare solo da Suning: Marotta spera

Repubblica svela un importante dettaglio sulla trattativa in corso sull'asse Inter-Chelsea per l'attaccante belga

Romelu Lukaku vuole il Chelsea, i Blues aspettano Big Rom a braccia aperte. Manca ancora l’intesa tra l’Inter e il club londinese e Suning sta riflettendo attentamente proprio in queste ore. Come svela La Repubblica, “Marotta, così come i tifosi nerazzurri, spera in un colpo di scena legato alla proprietà. La pressione dei tifosi si fa sempre più insistente, Lukaku è l'emblema di questa squadra, ma la strada sembra ormai tracciata e tornare indietro è complicato”, si legge.