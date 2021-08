Lukaku-Chelsea, doccia gelata per Marotta e Ausilio. Furia Inzaghi, le promesse e Zhang…

È andata così: la ricostruzione odierna del Corriere dello Sport sulla trattativa tra Inter e Chelsea per Big Rom

Alessandro Cosattini

La ricostruzione del Corriere dello Sport sulla trattativa tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku. Il quotidiano oggi in edicola ripercorre le tappe degli ultimissimi giorni sull’asse Milano-Londra per Big Rom. Oltre alle sensazioni del giocatore, ecco quelle del presidente Zhang, dei dirigenti Marotta e Ausilio, ma soprattutto dell’allenatore Simone Inzaghi.

“Romelu Lukaku ha deciso di rompere con l'Inter e di chiedere la cessione al Chelsea. Lo ha fatto negli scorsi giorni prima parlando con il tecnico Inzaghi e poi chiedendo al suo agente, Federico Pastorello, di ribadire il concetto alla dirigenza. Per Marotta e Ausilio, che lo ritengono tutt'ora incedibile, è stata una doccia gelata. Idem per il tecnico ex Lazio che lo considera l'elemento cardine del suo progetto e aveva avuto ampie rassicurazioni dal numero 9.

Inzaghi è arrabbiatissimo: si aspettava di essere avvisato prima dal centravanti. Perché, se l'offerta dei Blues è arrivata solo all'inizio di questa settimana, le voci di un interessamento del club di Abramovic per il ragazzone di Anversa sono vecchie almeno di un paio di mesi. Romelu le aveva sentite e aveva reagito giurando fedeltà all'Inter. Addirittura promettendo di lottare per rivincere lo scudetto senza Conte. Improvvisamente ha cambiato idea. Legittimo. Come legittima è l'irritazione nei suoi confronti da parte di chi lo riteneva e lo ritiene il leader del gruppo. Ora l'ultima parola spetta a Zhang junior che, con la società in netto passivo, difficilmente rifiuterà se l'offerta lieviterà fino a quota 130 milioni cash”, si legge.

(Fonte: Corriere dello Sport)