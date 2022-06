GdS – Lukaku, linea calda: l’Inter conta di chiudere tra oggi e domani

Le tempistiche dell’operazione Lukaku. Oggi La Gazzetta dello Sport svela interessanti dettagli sulla trattativa in corso sull’asse Milano-Londra. E in particolare si sofferma su quando può arrivare la chiusura tra le parti: “La tempistica ha comunque un valore. L’Inter conta di chiudere tra oggi e domani. E il giocatore aspetta impaziente. Nelle ultime ore è rimasto in contatto costante con i protagonisti della trattativa. È in vacanza, il suo telefono non ha smesso un attimo di ricevere messaggi. La linea è calda, da un momento all’altro può arrivare la telefonata che aspetta da 10 mesi”, si legge.