GdS: “Lukaku, stretta di mano Inter-Chelsea: cifre e scenario. Fa effetto vedere…”

Sorpasso Dzeko

“Fa effetto oggi vedere che Lukaku non sia più un insostituibile dell’Inter: pensare che quando Conte cominciò la sua corte per portarlo a Milano nel 2019, sognava un tandem d’attacco con Dzeko al suo fianco. Ora, invece, Edin è un competitor, uno dei peggiori da superare per quello che riesce ancora a fare in campo. Gli ha “tolto” la maglia numero 9 prima, il posto da titolare nelle serate di gala poi. E il bosniaco non è l’unico “nemico”. Quello più spietato, infatti, sembra il tempo. Che scorre inesorabile, mentre Romelu cerca ancora la migliore condizione e un acuto per riprendersi la sua Inter. Per riscrivere la storia futura.