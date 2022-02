Lukaku-Chelsea, ancora scintille: “Non sono esclusi clamorosi colpi di scena con l’Inter”

Il rapporto tra Romelu Lukaku e il Chelsea continua a essere piuttosto complicato. Non è escluso che le strade tra le parti si separino

Il rapporto tra Romelu Lukaku e il Chelsea continua a essere piuttosto complicato. Nonostante le buone prestazioni nell'ultimo Mondiale per club vinto dai Blues, infatti, la relazione tra l'ex attaccante dell'Inter e il manager Thomas Tuchel non è delle più idilliache. Il rendimento del belga non ha minimamente avvicinato le vette nerazzurre, ed è per questo che, in estate, non è escluso che le strade tra il calciatore e il Chelsea si separino. Senza escludere, secondo calciomercato.com, clamorosi colpi di scena riguardanti un possibile ritorno a Milano: