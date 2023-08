Pedullà – Lukaku-Juve, tutto bloccato. Si fa sotto il Tottenham

Romelu Lukaku resterà a giocare in Premier? A quanto pare non al Chelsea che vuole cederlo e non considera più parte del progetto. Stoppata la trattativa con la Juve, il club inglese si è messo in attesa di altre eventuali proposte perché non si è trovato l'accordo per lo scambio con Vlahovic (e soprattutto per i 40 mln richiesti dai bianconeri per il proprio attaccante).