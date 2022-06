Libero – Lukaku convince Marotta: la strategia dell’Inter e l’input per Romelu

Il possibile ritorno di Romelu Lukaku all’Inter. Ne parla Libero, che dopo il primo vertice di ieri tra le parti fa chiarezza sulla situazione

Alessandro Cosattini

Il possibile ritorno di Romelu Lukaku all’Inter. Ne parla oggi Libero, che dopo il primo vertice di ieri tra le parti fa chiarezza sulla situazione. Ed entra nei dettagli degli aspetti economici e non soltanto. “La possibilità di rivedere Lukaku in maglia Inter la prossima stagione, forse è una sceneggiatura che nemmeno Steven Spielberg riuscirebbe a creare. Ma è davvero fattibile un’operazione del genere per i nerazzurri?”, si interroga il quotidiano.

“L’Inter ovviamente non ha 115 milioni di euro ed ecco perché, il contatto avuto ieri a Milano tra Sebastien Ledure, avvocato belga che cura gli interessi di Big Rom, e la dirigenza dell’Inter serve soprattutto a una cosa: capire come poter mettere in atto il copione. Per quanto riguarda l’ingaggio, Lukaku è pronto a ridurselo dai 12+3 milioni netti dei Blues a quasi la metà. E su questo, se si dovesse concretizzare il tutto entro la fine di giugno, entrerebbe a vantaggio dei nerazzurri anche il Decreto Crescita.

Per quanto riguarda la formula, l’Inter ha una sola via: il prestito gratuito del giocatore. La proposta del Chelsea infatti non sembra fattibile (prestito oneroso a 12 milioni + diritto di riscatto rateizzato) e l’idea che trapela da Viale della Liberazione è quella di prenderlo in prestito per un anno, rinnovarlo per ulteriori 12 mesi e poi fissare un eventuale riscatto con il Chelsea intorno ai 50 milioni, ovvero il valore che Lukaku avrebbe a bilancio nel 2024 a 31 anni. Di fatto, però, non è l’Inter a trattare con il Chelsea, bensì il belga a trattare con un club e l’altro e ha dunque avuto l’input di forzare la mano”, si legge sul quotidiano.