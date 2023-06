L'imperativo in casa Chelsea è smaltire i tanti esuberi. Romelu Lukaku rientra in questa categoria, ma Big Rom ha già rifiutato la ricca offerta araba. Il belga ha in testa solo l'Inter, al momento nessuna apertura ad altre squadre.

"Lukaku, oltre a respingere al mittente l’offerta araba da 30 milioni per tre anni (!), non accetta altre destinazioni che non siano quella nerazzurra. Il file resterà spinosissimo per ancora qualche settimana. Il Chelsea riprenderà i lavori il 3 luglio mentre Lukaku, essendo stato impegnato nelle qualificazioni agli Europei con la Nazionale, dovrebbe ripresentarsi entro il 17 luglio", sottolinea Tuttosport.