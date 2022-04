Inter, Di Marzio: “Lukaku in Italia impossibile con quello stipendio. Se le condizioni…”

Il giornalista ha parlato dell'ipotesi che parla del possibile rientro del giocatore in Italia dopo l'addio al club nerazzurro

Il rapporto non idilliaco con Tuchel , il numero di partite giocate e anche le difficoltà che non lo hanno visto fare in Premier quello che ha fatto in Italia, all'Inter, hanno rimesso in discussione la permanenza di Lukaku al Chelsea. E si parla spesso del suo desiderio di tornare a Milano. Gianluca Di Marzio su Skysport ha detto la sua rispetto al futuro dell'attaccante:

«L'assenza di Lukaku dalla gara con il Real Madrid questa volta è legata veramente ad un infortunio del giocatore. E in questa partita forse i suoi gol potevano tornare utili. Con i soldi che l'attaccante belga guadagna oggi al Chelsea è impossibile pensare ad un suo ritorno in Italia. Se dovesse dimezzarsi lo stipendio, andare via in prestito ecc ecc, cambierebbero gli scenari. Ad oggi non sembra plausibile un suo ritorno in Serie A. Ma siccome siamo a metà aprile di tempo ce n'è per poter affrontare questo argomento».