Inter, alcuni tifosi integralisti negavano il perdono a Lukaku: ora l’entusiasmo dilaga

Tanti tifosi dell'Inter in questi mesi hanno faticato a regalare il loro perdono a Romelu Lukaku, colpevole di 'aver abbandonato la barca in tempesta' e di essere andato al Chelsea. Ma, visto quanto fatto dal belga per tornare in nerazzurro, a prevalere ora in seno al popolo nerazzurro è l'entusiasmo:

"Fino a qualche giorno fa c’era una piccola frangia di nerazzurri integralisti che gli negavano il perdono, per loro Romelu sarebbe dovuto arrivare da Londra in ginocchio recitando l’atto di dolore, ma ormai l’entusiasmo del Lukaku-bis è dilagato come un tempo. E questo affetto sui social ha nutrito Romelu nelle ultime settimane difficili passate, come sempre, in famiglia, vicino al figlio Romeo Emmanuel e, ovviamente, a mamma Adolphine. Con lei il legame simbiotico non è mai cambiato di una virgola: appena qualcuno ne parla male, Romelu si imbizzarrisce, chiedere a Ibra per conferma", si legge sulla Gazzetta dello Sport.