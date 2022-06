SM – Inter, su Lukaku si alza una fitta nebbia. No di Tuchel a Conte

Il Chelsea non ha ancora un management definito e decide l'allenatore sul destino del belga. I nerazzurri provano ad arrivare al prestito

Tuchel decide in questo momento, fino a che non sarà definito il nuovo bord del club, e difficilmente farebbe un regalo al diretto avversario Conte che a Romelu ovviamente pensa eccome. Un motivo in più per Inzaghi per sperare.