Inter, affare Lukaku: l’impatto a bilancio tra stipendio e costo del prestito

Tutte le cifre a bilancio del ritorno di Romelu Lukaku, da ieri ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Big Rom dopo una annata deludente al Chelsea è sbarcato di nuovo a Milano per tornare protagonista in nerazzurro. Lukaku guadagnerà 8,5 milioni netti, mentre al Chelsea andranno 8 milioni che potranno diventare 11 in caso di raggiungimento di alcuni bonus di squadra.