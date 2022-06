Sky – Inter, quanto guadagnerà Lukaku. Lui voleva tornare già a gennaio: il retroscena

Arrivano ulteriori dettagli sull’ormai imminente ritorno di Romelu Lukaku all’Inter. Li riporta Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport fuori dalla sede nerazzurra: “Ora posso svelarvi un retroscena sull’intervista di fine dicembre: Lukaku sarebbe tornato a gennaio. Fosse stato per lui, l’1 gennaio sarebbe stato a Milano. Tuchel non lo ha mai ammesso, ma già prima c’erano stati dei problemi tra le parti. Lui per tornare all’Inter ha affrontato momenti difficili, ma l’ha voluto fare. Questo è un prestito secco, ma è diverso dagli altri prestiti, lui ha fatto di tutto per tornare.